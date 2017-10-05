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Красота и Здоровье

Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин

Луна оказывает влияние на природу и человека
Фото: universewomen.ru Фото: universewomen.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Не секрет, что Луна оказывает влияние на природу и человека. Лунный календарь стрижек на октябрь позволит без знаний астрологии найти благоприятные дни для стрижки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Обязательно стригитесь в благоприятные для стрижки дни и в вашу жизнь придет счастье и неожиданный успех!

1 окт. 2017 16:39 - 12 лунный день. Луна в Водолее с 30 сен. 2017 7:56 по 2 окт. 2017 17:44. В целом, это не лучший день для стрижки

2 окт. 2017 17:06 - 13 лунный день. Луна в Водолее с 30 сен. 2017 7:56 по 2 окт. 2017 17:44. В целом, это очень благоприятный день для стрижки. Вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье.

3 окт. 2017 17:30 - 14 лунный день. Луна в Рыбах с 2 окт. 2017 17:44 по 5 окт. 2017 0:08. В целом, это очень благоприятный день для стрижки. Вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать.

4 окт. 2017 17:52 - 15 лунный день. Луна в Рыбах с 2 окт. 2017 17:44 по 5 окт. 2017 0:08. Это не лучший день для стрижки. Возможны проблемы с давлением.

5 окт. 2017 18:13 - 16 лунный день. Луна в Овне с 5 окт. 2017 0:08 по 7 окт. 2017 3:08. Это неблагоприятный день для стрижки. В это время вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

6 окт. 2017 18:35 - 17 лунный день. Луна в Овне с 5 окт. 2017 0:08 по 7 окт. 2017 3:08. Неблагоприятный день для стрижки. Если постричься в это день, то можно привлечь болезни и неприятные ситуации.

7 окт. 2017 18:59 - 18 лунный день. Луна в Тельце с 7 окт. 2017 3:08 по 9 окт. 2017 5:00. В целом, это не лучший день для стрижки
Велика вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества.

8 октября 19 лунный день. Луна в Тельце с 7 окт. 2017 3:08 по 9 окт. 2017 5:00. В целом, это очень благоприятный день для стрижки.

9 окт. 2017 20:03 - 20 лунный день. Луна в Близнецах с 9 окт. 2017 5:00 по 11 окт. 2017 6:52. Это не лучший день для стрижки. 20 лунный день не подходит для стрижки - можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

10 окт. 2017 20:46 - 21 лунный день. Луна в Близнецах с 9 окт. 2017 5:00 по 11 окт. 2017 6:52. Это очень хороший день для стрижки

11 окт. 2017 21:40 - 22 лунный день. Луна в Раке с 11 окт. 2017 6:52 по 13 окт. 2017 9:52. Это очень благоприятный день для стрижки. 22 лунный день хорошо подходит для стрижки - вы сможете получить желаемое и получить необходимую сумму денег.

12 окт. 2017 22:43 - 23 лунный день. Луна в Раке с 11 окт. 2017 6:52 по 13 окт. 2017 9:52. В целом, это очень благоприятный день для стрижки. Ваше лицо станет красивее и выразительнее.

13 окт. 2017 23:54 - 24 лунный день. Луна во Льве с 13 окт. 2017 9:52 по 15 окт. 2017 14:34. Это не лучший день для стрижки. Стрижка в 24 лунный день принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

15 окт. 2017 1:09 - 25 лунный день. Луна во Льве с 13 окт. 2017 9:52 по 15 окт. 2017 14:34. Это не лучший день для стрижки.

16 окт. 2017 2:26 - 26 лунный день. Луна в Деве с 15 окт. 2017 14:34 по 17 окт. 2017 20:58. 26 лунный день - прекрасный день для стрижки. Она принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

17 окт. 2017 3:42 - 27 лунный день

Луна в Деве с 15 окт. 2017 14:34 по 17 окт. 2017 20:58. 27 лунный день для стрижки очень хорош - ваша жизнь наполнится приятными событиями.

18 окт. 2017 4:57 - 28 лунный день. Луна в Весах с 17 окт. 2017 20:58 по 20 окт. 2017 5:04. Идеальный для стрижки день - вы будете притягивать доброжелательных людей.

19 окт. 2017 6:11 - 29 лунный день. Луна в Весах с 17 окт. 2017 20:58 по 20 окт. 2017 5:04. Стрижка в 29 лунный день не рекомендуется - вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

20 окт. 2017 7:23 - 2 лунный день. Луна в Скорпионе с 20 окт. 2017 5:04 по 22 окт. 2017 15:26. Стрижка во второй лунный день может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

21 окт. 2017 8:34 - 3 лунный день. Луна в Скорпионе с 20 окт. 2017 5:04 по 22 окт. 2017 15:26. Это неблагоприятный день для стрижки

22 окт. 2017 9:42 - 4 лунный день. Луна в Скорпионе с 20 окт. 2017 5:04 по 22 окт. 2017 15:26. Стрижка в четвертый лунный день не рекомендуется, так как может привлечь в вашу жизнь различные страхи.

23 окт. 2017 10:47 - 5 лунный день. Луна в Стрельце с 22 окт. 2017 15:26 по 25 окт. 2017 3:30. В целом, это очень благоприятный день для стрижки. Стрижка в 5 лунный день подарит вам удачу и богатство.

24 окт. 2017 11:47 - 6 лунный день. Луна в Стрельце с 22 окт. 2017 15:26 по 25 окт. 2017 3:30. 5 лунный день не подходит для стрижки - можете привлечь в свою жизнь болезни.

25 окт. 2017 12:41 - 7 лунный день. Луна в Козероге с 25 окт. 2017 3:30 по 27 окт. 2017 16:08. 7 лунный день не подходит для стрижки - вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

26 окт. 2017 13:28 - 8 лунный день. Луна в Козероге с 25 окт. 2017 3:30 по 27 окт. 2017 16:08. В целом, это очень благоприятный день для стрижки

27 окт. 2017 14:07 - 9 лунный день. Луна в Козероге с 25 окт. 2017 3:30 по 27 окт. 2017 16:08. Стрижка в 9 лунный день не благоприятна, потому что может привлечь в вашу жизнь неясность.

28 окт. 2017 14:40 - 10 лунный день. Луна в Водолее с 27 окт. 2017 16:08 по 30 окт. 2017 3:04. В целом, это очень благоприятный день для стрижки

29 окт. 2017 15:08 - 11 лунный день. Луна в Водолее с 27 окт. 2017 16:08 по 30 окт. 2017 3:04. 11 лунный день просто идеален для стрижки. Такая стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным.

30 окт. 2017 15:32 - 12 лунный день. Луна в Рыбах с 30 окт. 2017 3:04 по 1 ноя. 2017 10:02. В целом, это не лучший день для стрижки.

31 окт. 2017 15:54 - 13 лунный день. Луна в Рыбах с 30 окт. 2017 3:04 по 1 ноя. 2017 10:02. 13 лунный день прекрасно подходит для стрижки - вы станете более привлекательным человеком.

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