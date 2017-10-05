Новый прогулочный катамаран появился во Владивостоке

Судно развивает скорость 24 узла, это примерно 44,5 км/час

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Компания «Композитное кораблестроение», реализующая в Свободном порту Владивосток проект по созданию гражданского флота, завершила строительство нового прогулочного судна – катамарана Pacifico Voyager 199, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что катамаран является самым просторным среди яхт прогулочного сегмента. Судно развивает скорость 24 узла, это примерно 44,5 км/час. Его отличительной особенностью среди конкурентов является возможность эксплуатации в широком спектре погодных условий и неограниченный выбор климатических зон.

Также в арсенале ООО «Композитное кораблестроение» – катамараны Pacifico Adventure 72, модель которых разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро «Альбатрос Марин Дизайн». Кроме того, этим летом инвестор начал работу над созданием еще одного судна – 12-метрового прогулочного катамарана, строительство которого планирует завершить летом 2018 года.

В целом инвестиционный проект компании предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Статус резидента Свободного порта Владивосток позволяет инвестору снизить себестоимость выпускаемой продукции. В настоящее время ООО «Композитное кораблестроение» рассматривает возможность применения еще одного механизма, который может существенно повлиять на конечную стоимость продукции, – свободной таможенной зоны.