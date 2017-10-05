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Полнолуние 5 октября 2017 года: его влияние на людей, чего стоит опасаться, рекомендации

Под ударом может оказаться продуктивность, усидчивость и концентрация внимания
Фото: Ricardo Reitmeyer | Shutterstock.com Фото: Ricardo Reitmeyer | Shutterstock.com
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Полнолуние — магическое время. В этот период связь между человеком и лунным циклом становится очень сильной. Заметим, что октябрьское полнолуние отличается от всех остальных, так как воздействие созвездия Овна может отразиться на характере и поведении ночного светила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Как Полнолуние повлияет на людей?

5 октября люди попадут под сильное влияние Полнолуния. Деструктивная энергия отразится на эмоциях и поступках многих людей. Импульсивность будет стремиться выбраться наружу. На этой почве возможны эмоциональные выяснения отношений.

Под ударом может оказаться продуктивность, усидчивость и концентрация внимания. Принятые в эти лунные сутки решения приведут к необратимым результатам: последствия будет сложно изменить. Таким образом, придется полностью положиться на волю случая.



Рекомендуется отложить всевозможные авантюры и неоправданные риски, поскольку поведение Луны сложно предугадать.

Но есть и позитивные моменты этого периода.



В частности, многие ощутят мощный выброс лунной энергии. К тому же, Полнолуние — это шанс пересмотреть свою жизнь и перестроить организм. Самым важным направлением влияния Луны является увеличение сексуальной энергетики. Это значит, что многим повезет в любовных отношениях.

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