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Когда восстановят дорогу на Станюковича?

Закончить работы планировали к 1 сентября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке до сих пор не восстановлено дорожное покрытие в районе дома 28А по улице Станюковича, вследствие обрушения подпорной стены из-за ошибки субподрядчика. Жители микрорайона Эгершельд сообщили, что восстановить дорогу обещали к началу сентября, сообщает РИА VladNews.

Напомним, в феврале прошлого года по улице Станюковича при строительстве многоуровневой парковки произошел обвал подпорной стены и отрезка дороги. В результате, была повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находилась без опоры.

Ввиду сложившейся ситуации, во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля текущего года.

Все восстановительные работы должны были выполнить к началу лета за счет компании – застройщика. Однако накануне в редакцию агентства поступило письмо от жителя Фрунзенского района, где говорится о том, что участок дороги до сих пор не восстановлен.

«Интересно бы узнать, когда будет закончен ремонт «провала» по улице Станюковича. Обвал дороги произошел в феврале по вине строителей строящегося очередного «небоскреба». Первоначально строители обещали восстановить дорожное покрытие вместе с поддерживающим бетонированием через три месяца, то есть в мае, затем перенесли это срок на 1 сентября, но там до сих пор и конь не валялся, хотя бетонирование подпорной стены выполнено. В настоящее время никакие работы не ведутся, территорию не убирают, нет асфальтирования участка трассы. Проезд по улице так и закрыт. Видимо подрядчик, виновный в обвале, имел в виду не текущий год, а какой-нибудь другой из будущего», - обратился один из читателей в редакцию РИА VladNews.

По словам сотрудников компании-заказчика, ООО « Каскад-Строй», за счет которого выполняются все ремонтные работы, в ближайшее время дорожное сообщение на поврежденном участке дороги не будет восстановлено.

«Сейчас вопрос восстановления дорожного полотна сложен для исполнения. Он обусловлен проектными решениями и определенными технологическими работами. «Стройка» - это живой организм. И существует своя последовательность действий: бетонирование подпорной стены, решение проблемы с многоуровневой парковкой. И только потом можно сформировать «тело» автодороги. У нас есть график производственных работ, и он сейчас находится в стадии выполнения»,- сообщил корреспонденту агентства главный инженер компании - заказчика «Каскад – Строй» Станислав Кончин.

Стоит отметить, что объезд поврежденного участка сейчас осуществляется по альтернативной дороге.

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