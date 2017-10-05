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Общество

Более 200 человек трудоустроены на «Радиоприбор»

Планируется, что уже в следующем году будут выпущены первые изделия
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В филиале Дубненского машиностроительного завода, который был создан на базе завода «Радиоприбор», трудятся уже 219 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как подчеркнули в департаменте промышленности Приморского края, в настоящее время предприятие работает над выполнением гособоронзаказа.

Руководство завода информирует, что выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.

Кроме того, продолжается инвентаризация имущества на «Радиоприборе». Окончательное погашение задолженности по заработной плате работникам ОАО будет произведено после проведения торгов по реализации имущественного комплекса.

Планируется, что уже в следующем году новый «Радиоприбор» выпустит первые изделия. В перспективных планах собственников – диверсификация производства на заводе.

Отметим, Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание импортозамещению в военной сфере. Речь идет, в частности, о развитии отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла военной продукции. По словам главы государства, необходимо оценить производственно-технологические мощности промышленности, в том числе и потенциал их дальнейшего развития.

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