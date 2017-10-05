Во Владивостоке заканчивается прием заявок на участие в игре-путешествии «Поколение Next»

Игра проводится в два этапа

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Приём заявок на участие в игре-путешествии «Поколение Next» заканчивается во Владивостоке. Игра уже стала традиционным мероприятием для старшеклассников города и станет восьмой по счету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В исторической игре могут принять участие учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений Владивостока. Состав команды – 10 человек. Команды могут быть сформированы как из представителей одного класса, так и быть смешанными из представителей разных классов одной или разных школ.

Игра проводится в два этапа. Первый включает четыре конкурса:

– конкурс видеороликов «Город и порт Владивосток» (в видеоролике необходимо отобразить любимые места и порт города);

– коллективное исполнение песни о Владивостоке, существующей или авторской;

– конкурс фотографий на темы «Владивосток – портовый город» и «Владивосток: история и современность»;

– конкурс эссе «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский!» и «Властитель Востока – Владивосток».

Второй этап игры пройдет по историческим и памятным местам города согласно маршрутному листу в стиле квест с командными упражнениями. Всем желающим принять участие в квесте необходимо направить заполненную заявку и список участников до 7 октября на электронный адрес dolmatova88@mail.ru (в теме письма указать «Поколение Next»).

Творческие работы принимаются до 7 октября в оргкомитете исторической игры-путешествия по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 40, методический отдел Дворца детского творчества. Телефоны 245-68-39, 269-56-08, dolmatova88@mail.ru (Елена Долматова).