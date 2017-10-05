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В Приморье обнаружены пропавшие мужчины, отправившиеся на сбор шишки

Сотрудники полиции за несколько час обследовали лес
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Пожарского района, которая сообщила о безвестном исчезновении ее 19-летнего сына и его 28-летнего товарища. Мужчины, уехав в лесной массив в окрестностях села Нагорное Пожарского района на поиски кедровой шишки, пропали и перестали выходить на связь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудниками полиции совместно с членами добровольной народной дружины незамедлительно была организована поисково-спасательная группа. Стражи порядка и их добровольные помощники в течение нескольких часов обследовали лес и прилегающую территорию.

В ходе поисковой операции ее участникам удалось установить местонахождение пропавших мужчин. Они рассказали, что сбились с маршрута и не смогли найти выхода из леса.

Сотрудники полиции оказали спасенным первую помощь. Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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