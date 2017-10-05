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Общество

Новинки «Видеопроката» порадуют клиентов «Ростелекома» в октябре

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов
Фото: Life.ru Фото: Life.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В октябре пользователи услуги «Интерактивное ТВ» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат». Клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Гоголь.Начало», «Машкины страшилки. Чудовищная правда о том, как страшно быть маленьким», «Мистер Штайн идет в онлайн», «Малыш на драйве», «Клаустрофобия», «Планета обезьян: Война», «Матрица времени», «Отступник», «Проклятие Аннабель 2», «Взрывная блондинка», «Хранилище», «Ветреная река», «Не думай дважды», «Тачки 3», «Реальный Рокки», «Темная башня», сообщает Ростелеком.

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогает быстро найти нужную киноленту.

В октябре «Видеопрокат» порадует клиентов долгожданными новинками, которые вышли в кинотеатрах этим летом. Благодаря функции «Управление просмотром» киносеанс будет максимально комфортен, ведь фильм можно поставить на паузу и возобновить просмотр в удобное время.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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