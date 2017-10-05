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Общество

Владимир Миклушевский: В Приморье живут люди, которые всегда добиваются, чего хотят

Экс-губернатор края прокомментировал свою отставку
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский прокомментировал свою отставку, рассказал о своих достижения, поблагодарил всех, с кем ему удалось поработать, а также жителей края за поддержку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

- За прошедшие семь лет Приморье стало для меня родным регионом. Я искренне считаю, что здесь живут очень талантливые и целеустремленные люди, которые всегда добиваются того, чего хотят. Мы вместе преодолели многое – я был рядом с жителями во время ЧС, которые три года подряд испытывали нас на прочность. Было много и трудных периодов в моей работе на должности, ведь это колоссальная ответственность перед жителями, перед Президентом, я всегда это чувствовал. Одним из наших общих достижений считаю возрождение малой авиации, которая сегодня соединяет Владивосток с отдаленными территориями края. Запуск санитарной авиации позволил спасти сотни жизней. Многое нам удалось сделать и для развития культуры в крае, эти задачи перед нами ставил Президент страны. В прошлом году во Владивостоке появилась четвертая сцена Мариинского театра, открыт филиал Академии Русского балета имени Вагановой. Мы начали работу по созданию в крае филиалов трех ведущих музеев страны, исторического парка “Россия – моя история”, инновационно-культурного центра. Я благодарю свою команду, а также всех жителей края за поддержку. Все это – результаты нашей общей работы. Мы многое сделали, не стыдно и перед людьми, и перед командой, но, к сожалению, не все проекты я успел завершить. Уверен, что новый руководитель региона с этим справится, – сказал Владимир Миклушевский.

Напомним, экс- губернатор Приморского края покинул пост по собственному желанию. А временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток в ближайшее время.

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