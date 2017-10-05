Сотрудник ЧОП отправил хирурга в нокаут в Приморье

Пострадавший до сих пор находится без сознания

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сотрудник ЧОП отправил детского хирурга города Находки в кому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел еще 30 сентября, однако информация о произошедшем появилась в сети только сегодня.

По словам участкового, пострадавший самостоятельно упал и ударился головой.

На видео видно, как сотрудник ЧОП, имеющий при себе спецсредство – резиновую дубинку, бьет врача сначала рукой, потом ногой. Пострадавший в сознание не пришел до сих пор.

Сообщается, что в настоящее время было проведено уже две операции, которые до настоящего времени никаких результатов не дали.

У пострадавшего есть две дочки 9-ти лет.

На видео хорошо виден момент нападения, однако необходимы свидетели данного инцидента. Если вы стали очевидцем нападения сотрудника ЧОП на хирурга, необходимо обратиться по телефону: +79644413017.

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