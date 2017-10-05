Стали известные подробности смертельного ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В среду, 4 сентября, в 20.00 в дежурную часть отдела МВД России по г.Партизанску поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 6 км автодороги «Подъезд к г.Партизанску», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем автомобиля Subaru Forester двигался со стороны г.Партизанска в направлении г.Находка. Со слов водителя, в районе 6 км автодороги водитель на неустановленном автомобиле нарушил боковой интервал, спровоцировав столкновение с его автомобилем, в результате чего Subaru потерял управление, съехал с проезжей части в кювет и совершил столкновение с деревом.

В момент движения в салоне иномарки находилась 32-летняя женщина, в результате удара она получила травмы различных частей тела, от которых скончалась в машине скорой помощи по дороге в лечебное учреждение.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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