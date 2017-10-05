Во Владивостоке загорелась квартира

В результате происшествия никто не пострадал

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В среду, 4 октября, в 20.19 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Пихтовая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведенной разведки огнеборцы установили очаг возгорания. Горела мебель на кухне.

В 20.32 пожар был локализован, в 21.02 – полностью ликвидирован.

На место происшествия прибыли 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря слаженности и профессионализму огнеборцев квартиру удалось спасти.

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