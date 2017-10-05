Во Владивостоке за сутки произошло более 100 аварий

Зарегистрировано почти 350 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 107 ДТП, 62 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 17 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 10 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 16 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. Остановлено 7 автомобилей, выехавших на полосу встречного движения.

82 водителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 94 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 8 таксистов, 8 водителей автобусов и 4 водителей грузовиков, а также 2 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 36 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 36 авто.

Всего в среду, 4 октября, в приморской столице зарегистрировано 349 нарушений ПДД.