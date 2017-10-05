28-летнего мужчину госпитализировали в Тысячекоечную больницу

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский пешеход получил тяжелые травмы под колесами универсала Тойота Спринтер Кариб: 28-летнего мужчину госпитализировали в Тысячекоечную больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в районе дома №21, строение 2 по улице Днепровской. Автомобиль двигался со стороны улицы Тухачевского в сторону Вострецова. За рулем находился мужчина 1985 года рождения.

Детали ДТП выясняются.

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