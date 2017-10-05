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Владивостокский пешеход получил тяжелые травмы под колесами универсала

28-летнего мужчину госпитализировали в Тысячекоечную больницу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский пешеход получил тяжелые травмы под колесами универсала Тойота Спринтер Кариб: 28-летнего мужчину госпитализировали в Тысячекоечную больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в районе дома №21, строение 2 по улице Днепровской. Автомобиль двигался со стороны улицы Тухачевского в сторону Вострецова. За рулем находился мужчина 1985 года рождения.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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