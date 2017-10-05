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Общество

Военно-спортивными соревнованиями отметили День призывника во Владивостоке

Мероприятие показывает готовность призывников района к воинской службе и возможности в случае необходимости защитить свою Родину
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 октября, в парке Минного городка прошло военно-патриотическое мероприятие «День призывника». Его организаторами выступили административно-территориальное управление Ленинского района администрации Владивостока, Военный комиссариат Ленинского и Фрунзенского районов города, Владивостокская городская поисково-спасательная служба, Владивостокский поисково-спасательный отряд поиска и спасания на водных объектах, студенческий корпус спасателей ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

«День призывника, приуроченный к началу осеннего призыва, уже на протяжении многих лет проходит на территории Ленинского района, – отметил начальник административно-территориального управления Ленинского района администрации Владивостока Владимир Ковалевич. – Это мероприятие показывает готовность призывников района к воинской службе и возможности в случае необходимости защитить свою Родину. День призывника проходит в форме соревнований по военным и спортивным направлениям. Количество участников из года в год увеличивается: в первый год состязались девять команд, а в этом году принимают участие уже 17, в том числе вне конкурса – команда «Юнармия».

Для определения лучшей команды общеобразовательных школ и профессиональных колледжей и техникумов Ленинского района прошли восемь этапов. Это строевая подготовка, сборка автомата, стрельба из лазерной винтовки, гиревой спорт, преодоление заражённого участка местности с использованием противогаза, спасение пострадавшего на воде, преодоление препятствия, а также освобождение из-под завала пострадавшего с помощью пневматического оборудования.

По итогам состязаний в общекомандном зачёте первое место заняла команда школы № 22, вторыми стали учащиеся школы № 28, на третьем месте – команда школы № 66.

Также в рамках Дня призывника прошли показательные выступления военнослужащих морской пехоты и специалистов кинологической службы. Выступили солисты ансамбля ТОФ и духовой оркестр ТОФ. Помимо этого в парке работала выставка военной техники, а также был развёрнут консультационный пункт, где всем желающим рассказали о видах и возможностях контрактной службы. По окончании мероприятия всех участников накормили солдатской кашей.

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