Какую роль играет арбитражный процесс в деле мэра Владивостока?

Эксперты полагают, что своё предназначение скандальное расследование УФАС выполнило ещё в 2015 году

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Уголовное дело временно отстраненного от должности Владивостока Игоря Пушкарёва за последний год наделало немало шума в средствах массовой информации, зачастую благодаря появлению новых обвинений, никак не подкреплённых конкретными фактами. РИА VladNews разбиралось в ситуации.

Глава приморской столицы, его родной брат Андрей Пушкарёв и директор МУП «Дороги Владивостока» довольно часто говорили о своей невиновности и при каждой удобной возможности рассказывали дополнительные детали предварительного следствия.

И правильно делали. Единственным уязвимым местом искусственно созданных уголовных дел является максимальная публичность и бесконечное тиражирование темы несправедливости, произвола и беззакония. В ином случае имя Игоря Пушкарёва повторило бы судьбу его предшественники Владимира Николаева (известного под псевдонимом «Вини-Пух»), который скрылся от суда в 2008 году заграницу.

Именно поэтому для общественности, наблюдающей в режиме онлайн за делом Пушкарёвых-Лушникова и знающей о странностях уголовного производства (мэр Владивостока периодически от своего имени публикует посты в социальных сетях, а сторонники градоначальника запустили сайт в его поддержку), с осторожностью относятся к появлению резонансных деталей.

На прошлой неделе Управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю опубликовало пресс-релиз с громким заголовком, в котором говорилось о том, что суд подтвердил картельный сговор между Администрацией г. Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент».

Для общего понимания нужно сказать, что процесс Пушкарёвых-Лушниковых условно можно разделить на две части. Первая, это непосредственно уголовное дело, возбужденное 31 мая 2016 года, в рамках которого сейчас идут основные процессуальные действия, а Игорь Пушкарёв, его брат Андрей и коллега Андрей Лушников находятся под арестом. Вторая, арбитражный спор между приморскими антимонопольщиками и Администрацией Владивостока, который появился ещё

в 2015 году. Тогда УФАС было опубликовано расследование по якобы имевшим место в период с 2011 по 2015 гг. фактам нарушения закона «О конкуренции», результаты которого сводились к обвинениям Администрации Владивостока в нарушении закона при организации государственных закупок на строительные материалы. Роль арбитражного процесса была сведена ровным счётом к необходимости публично закрепить подозрения в отношении главы Владивостока и его команды, после чего, спустя семь месяцев эти же действия легли в основу уголовного дела

С момента возбуждения уголовного дела против мэра Игоря Пушкарёва, тема скандального расследования УФАС ушла из виду почти на год. Этому было достаточно простое объяснение. 1 августа 2016 года Арбитражный суд Приморского края признал расследование УФАС незаконным, не усмотрев нарушений законодательства в действиях Администрации Владивостока. 13 октября 2016 года Пятый апелляционный суд оставил решение краевого суда в силе. Таким образом антимонопольщикам было не выгодно афишировать решения, согласно которым их расследования были признаны незаконными.

По логике арбитражный процесс так и должен был закончится в пользу Администрации Владивостока, учитывая выполнение заранее отведённой для него роли. Однако свои коррективы в эту тему внесли события, происходящие в рамках уголовного дела. В марте 2017 года стало известно, что Следственный комитет РФ испытывает проблемы с доказательной базой по делу Пушкарёвых-Лушникова, в результате чего было принято решение оперативно искать все возможные варианты удержания в общественном сознании мысли

о противоправных действиях со стороны команды Пушкарёва. Именно тогда силовики, по слухам, вмешались в арбитражный процесс, после чего в Арбитражном суде Дальневосточного округа дважды менялся судебный состав. Как ни странно, но дело тут же вернули в первую инстанцию. В своём решении суд в том числе ссылался на факты возможного сговора представителей городских властей и компании «Востокцемент», который сегодня не может доказать даже Следственный комитет РФ.

В этой связи громкое заявление пресс-службы УФАС было сделано для прежних целей – создать образ нарушения закона со стороны Администрации Владивостока и хоть как-то попытаться помочь стороне обвинения удержать обвинительный уклон по уголовному делу. Впрочем, эксперты отмечают, что громкие заявления со стороны руководства УФАС преждевременны.

По мнению политолога Павла Наливайко, подобные резонансные процессы могут быть хорошим подспорьем для руководства ведомства, но судить о реальном положении дел по арбитражному процессу нет смысла.

«Нужно понимать, что дело Пушкарёвых-Лушникова получило огласку на всю страну, а значит и ведомства, хоть как-то причастные к этому процессу, пытаются максимально продемонстрировать свою значимость. Для руководителя приморского УФАС, назначенного сравнительно недавно, в 2016 году, это то самое дело, которое может стать путёвкой в светлое карьерное будущее. Поэтому, полагаю, что это не последнее заявление подобного рода, опубликованное ведомством», - отмечает эксперт. «Тем не менее, арбитражный процесс несмотря на свою близость к уголовному делу, не является показателем виновности главы Владивостока и прочих фигурантов дела. В данном случае нужно отделить зёрна от плевел и смотреть в суть обвинения. А там, насколько известно, всё не так уж убедительно. Сегодня все дожидаются передачи дела в Ленинский суд Владивостока, поэтому попытки преждевременно создать атмосферу вины, напрасны».

Журналист Виктор Булавинцев также отмечает нестыковки в арбитражном споре между УФАС и городскими властями.

«Я думаю, что вся эта возня вокруг "картельного сговора" мэрии с "Востокцементом" с участием УФАС и арбитражных судов всех инстанций, характеризует нашу пресловутую судебную систему. С позиции братцев ситуация выглядит следующим образом: крупный город - хороший рынок сбыта продукции семейного холдинга. Но когда начинается подготовка к саммиту - уже не до веселья становится, вопрос переходит в плоскость политической выживаемости, пан или пропал, что для Игоря Пушкарева предельно важно и его братья не могут этого не понимать. И если бы правоохранительные органы взялись за них году эдак в 2011-2012, в разгар деятельности, это можно было бы рассматривать как момент сугубо правовой: дескать, стройка стройкой, а закон преступать не моги. Но ни тогда, ни позже, криминала в их деятельности не углядели, хотя были проверки на предмет возбуждения уголовного дела.

С позиции СК России эта же история выглядит странно. «Мы их раньше проверяли, но ничего не находили, а потом - враз нашли, возбудили и привлекли»! Вот только никаких новых фактов в деле не всплыло, стало быть либо отказные материалы по делу были незаконные, либо возбуждение дела незаконно - иначе, простите, никак. Не бывает, чтобы одно и то же деяние диаметрально противоположно истолковывалось в рамках одного и того же закона, в данном случае УК РФ. Либо состав преступления был изначально, либо его не было и нет сейчас.

С позиции арбитражного суда картина такая же: либо состав картельного сговора между мэрией и холдингом был и есть, либо его не было и нет. А когда суд двух инстанций сперва говорит: "Сговора не было!", а потом на основании тех же исходных данных и документов говорит: "Сговор был!" - то есть прямо противоположное тому, что заявлял ранее - какому из решений этого суда прикажете верить?», - отмечает журналист.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв отмечает, что Владивосток многие годы возглавлял рейтинг прозрачности государственных закупок, на фоне чего последние события в рамках арбитражного процесса выглядят сомнительно.

«Система государственных закупок для того и была придумана, чтобы надзорные органы могли ежегодно фиксировать те или иные нарушения и способствовать их устранению. Но когда городские власти проводят аукционы в течение четырёх-пяти лет, а ведомства в свою очередь проводят проверки, запрашивают документацию, в конечном счёте не выявляя нарушений, а потом в один момент говорят о том, что многие годы творилось беззаконие, то как доверять таким органам? Если были какие-то нарушения, почему не выносили предписаний, не устранили проблемы? Вместе с тем, после запуска подобных процессов госструктуры не любят говорить о тени политики, ссылаясь на нормы закона. Вот только доказать, что ты не верблюд уже не получается», - говорит Калачёв.

Так или иначе, но эксперты сходятся во мнении, что арбитражный процесс в деле Пушкарёвых будет длится ещё не один месяц, а последний пируэт с возвратом дела в первые инстанции, которые выносят противоположные решения, всё-таки бросает тень политики и предвзятости на изначально, казалось бы, экономический спор.