Маленькая девочка попала под колеса авто во дворе дома во Владивостоке

Водитель скрылся с места ДТП; свидетелей просят помочь в поиске

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил 9-летнюю девочку - и скрылся с места ДТП во Владивостоке; теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел накануне около 18:45 во дворе дома №53/1 по улице Адмирала Кузнецова. Ребенок получил травмы левой ноги.

Детали ДТП выясняются.

Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят помочь в установлении личности автомобилиста, позвонив по телефону дежурной части ГИБДД: 8(423)231-09-08.

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