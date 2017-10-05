Виновника аварии ищут сотрудники ГИБДД

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский автолюбитель сбил 5-летнего ребенка - и скрылся с места ДТП; теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел 2 октября около 19:10 в междворовом проезде дома №85 по улице Нейбута. Мальчик 2011 года рождения получил ушиб мягких тканей головы. Водитель и ТС не установлены; по словам пострадавшего мальчика, это был белый автомобиль, возможно, марки Тойота Приус.

Детали ДТП выясняются.

Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят помочь в установлении личности автомобилиста, позвонив по телефону дежурной части ГИБДД: 8(423)231-09-08.

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