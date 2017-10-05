Квартиранты во время выселения прихватили с собой телевизор в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Арсеньева, который сообщил, что из его квартиры в городе Арсеньеве похищено личное имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, который опросили заявителя, возможных свидетелей и осмотрели место происшествия.

Установлено, что заявитель сдавал свою квартиру на улице Островской молодой паре. После выезда женщины и мужчины из квартиры, потерпевший обнаружил пропажу телевизора.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимых 34-летнего и 30-летнюю местных жителей, которые дали признательные показания. Телевизор подозреваемые успели продать, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.