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Квартиранты во время выселения прихватили с собой телевизор в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Арсеньева, который сообщил, что из его квартиры в городе Арсеньеве похищено личное имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. 

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, который опросили заявителя, возможных свидетелей и осмотрели место происшествия.

Установлено, что заявитель сдавал свою квартиру на улице Островской молодой паре. После выезда женщины и мужчины из квартиры, потерпевший обнаружил пропажу телевизора.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимых 34-летнего и 30-летнюю местных жителей, которые дали признательные показания. Телевизор подозреваемые успели продать, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

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