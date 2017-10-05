Врио губернатора Приморского края прибудет во Владивосток в ближайшее дни

Кандидатура утверждена Президентом РФ

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко прибудет в Приморье вечером в четверг или в пятницу, сообщает РИА VladNews.

Напомним,Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подал заявление об отставке в среду, 4 октября. Позже стало известно, что глава государства подписал Указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский освобождён от должности губернатора Приморья по собственному желанию.

В это же время Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.