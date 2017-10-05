Мужчина пострадал под колесами автомобиля во Владивостоке

Пострадавший был доставлен в больницу

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В среду, 4 октября, во Владивостоке пострадал пешеход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Днепровская. Водитель на Toyota Sprinter Carib двигавшийся со стороны БАМа в сторону Днепровской. В районе дома Днепровская, 25 на проезжую часть выбежал пешеход.

Водитель не успел остановиться и сбил мужчину с ног.

Пострадавшего с места аварии забрала скорая.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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