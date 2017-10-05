Курс валют на 5 октября

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Рубль снова снижает позиции

Курс валют на 5 октября

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.78 рублей, а евро- 67.93 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что до конца недели рубль будет следовать за нефтью, которая настроена на снижение цен из-за роста добычи. Ранее эксперты предполагали повышение позиций отечественной валюты на международной арене, однако сейчас ситуация будет зависеть от изменения цены на нефть. Пока она снижается. Поэтому больше ставок на ближайшее время на некоторое ослабление рубля, чем его укрепление.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Приморье за 57.90 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 57.50 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Россельхозбаке за 58.10 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 67.60 рублей за один евро.