Какую роль играет арбитражный процесс в деле мэра Владивостока? 10:44, 05 октября Какую роль играет арбитражный процесс в деле мэра Владивостока? (Эксклюзив)
Миклушевский прощается с администрацией Приморья 10:32, 05 октября Миклушевский прощается с администрацией Приморья
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел 10:28, 05 октября Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
Новостная лента
Октябрь, 05 четверг
10:54
Путин нашел замену Миклушевскому
10:54
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут
10:54
Автоледи совершила лобовое столкновение с автомобилем такси во Владивостоке Видео
10:44
Какую роль играет арбитражный процесс в деле мэра Владивостока? Эксклюзив
10:32
Миклушевский прощается с администрацией Приморья
10:28
Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел
10:23
Владивостокский автолюбитель сбил 5-летнего ребенка - и скрылся Эксклюзив
10:12
Квартиранты во время выселения прихватили с собой телевизор в Приморье
10:00
Рубль снова снижает позиции
09:58
Врио губернатора Приморского края прибудет во Владивосток в ближайшее дни
09:50
Приморцы горячо поддерживают отставку Миклушевского
09:48
Мужчина пострадал под колесами автомобиля во Владивостоке
09:23
Девушка погибла в страшной аварии в Приморье Фото
08:53
Три авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются
08:40
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 октября Адреса
08:38
Во Владивостоке сегодня без осадков, +17°С
07:44
Гороскоп на 5 октября
06:24
Владивосток готовится к отопительному сезону
05:38
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 6 и 7 октября
04:10
Информационная система ОСАГО не успевает за нововведениями
03:18
Эксперты составили ТОП-5 подержанных кроссоверов за 500 тыс рублей
02:22
В России был презентован первый отечественный кабриолет
01:29
Будет ли конец света 12 октября 2017 года, предсказания о астероиде ТС1 2012
00:18
В России разрабатывают ОС для гражданской авиации
Октябрь, 04 среда
23:46
Какой вирус гриппа ожидается в 2017-2018 году в России: стоит ли делать прививки
22:27
КНДР угрожает Японии «ядерными облаками»
21:36
Во Владивостоке пройдет первенство России по самбо
20:21
Во Владивостоке появится мечеть
19:39
Источник: Губернатор Приморья Владимир Миклушевский написал заявление об отставке
19:14
Константин Межонов поздравил преподавателей школ искусств Владивостока с Днём учителя
18:40
В Приморье обнаружили шкуру тигра
18:30
В центре города не будет ограничено движение на выходных
18:15
"Размазанный" асфальт на дорогах возмутил приморского прокурора
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4211 (150) от 05 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Между песнями и танцами взяли Берлин
Городской лес пересчитали и поставили на учет
Новые трубы позволят снизить теплопотери
Охотничьи угодья поделят на гектары
На кабана – только с разрешением
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Девушка погибла в страшной аварии в Приморье

Все обстоятельства случившегося устанавливаются
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Поздно вечером в среду, 4 октября, в Приморье произошла страшная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло под Партизанском.

По словам очевидцев, молодой человек, управлявший автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением, вылетев с трассы, совершил столкновение с деревом.

Удар пришелся на сторону пассажира. В результате аварии на месте происшествии погибла молодая девушка.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек
17:39, 04 октября 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек

Водители приморской столицы нарушили ПДД 323 раза

Попавший под колеса автобуса во Владивостоке ребенок получил ушиб мозга
17:27, 04 октября 2017 Попавший под колеса автобуса во Владивостоке ребенок получил ушиб мозга

В обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов

В Приморье неизвестные приклеили листовки в поддержку
16:13, 04 октября 2017 В Приморье неизвестные приклеили листовки в поддержку "Приморских партизан"

Судебный процесс над «партизанами» продолжается

Грузовик с картофелем перевернулся во Владивостоке
16:00, 04 октября 2017 Грузовик с картофелем перевернулся во Владивостоке

Обстоятельства случившегося устанавливаются

Автомобиль перевернулся в Приморье
14:04, 04 октября 2017 Автомобиль перевернулся в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Опасную красную икру обнаружили во Владивостоке
13:52, 04 октября 2017 Опасную красную икру обнаружили во Владивостоке

Продукция была изъята из оборота

В Приморье обнаружено опасное аллергенное растение
13:27, 04 октября 2017 В Приморье обнаружено опасное аллергенное растение

Очаги должны будут уничтожены в ближайшее время