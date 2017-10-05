Девушка погибла в страшной аварии в Приморье

Поздно вечером в среду, 4 октября, в Приморье произошла страшная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло под Партизанском.
По словам очевидцев, молодой человек, управлявший автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением, вылетев с трассы, совершил столкновение с деревом.
Удар пришелся на сторону пассажира. В результате аварии на месте происшествии погибла молодая девушка.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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