Девушка погибла в страшной аварии в Приморье

Все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Поздно вечером в среду, 4 октября, в Приморье произошла страшная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло под Партизанском.

По словам очевидцев, молодой человек, управлявший автомобилем Subaru Forester, не справился с управлением, вылетев с трассы, совершил столкновение с деревом.

Удар пришелся на сторону пассажира. В результате аварии на месте происшествии погибла молодая девушка.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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