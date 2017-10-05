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Общество

Три авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 октября, три авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 16 минут – в 09.04.

Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 16 минут – в 09.04.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 40 минут и прибывает в Приморье в 10.45.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы задерживается на 40 минут и прибывает в Приморье в 10.45.

Рейс S7-3212 авиакомпании S7 Airlines из Петропавловска-Камчатского прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 10.45.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

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