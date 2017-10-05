Во Владивостоке сегодня без осадков, +17°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +14...+19°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +15…+17°С. Температура воды в Амурском заливе +15°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный утром слабый, со второй половины дня умеренный до сильного. Температура воздуха +17…+19 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный утром слабый, днем умеренный. Температура +16…+18°С.