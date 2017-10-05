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Общество

Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 6 и 7 октября

Около 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Приобрести свежие овощи, фрукты, мёд, яйца, молочную, мясную продукцию и другие продовольственные товары от приморских фермеров и товаропроизводителей горожанам предлагают на центральной площади Владивостока. Общегородская ярмарка развернётся здесь 6 и 7 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Свою продукцию привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В пятницу, 6 октября, и в субботу, 7 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

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