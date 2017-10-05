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Общество

Информационная система ОСАГО не успевает за нововведениями

На модернизацию системы потратят 1 миллиард рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

В России в ближайшие два года будет модернизирована автоматизированная информационная система для обеспечения заключения договоров ОСАГО. Нынешняя структура, из-за различных нововведений, не справляется с нагрузкой и постоянно «виснет». Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков, сообщает РИА VladNews.

Изначально АИС РСА создавалась для информационного обеспечения возможности заключения электронного договора ОСАГО, осуществление компенсационных выплат, осуществления ПВУ, применения КБМ, анализа экономической обоснованности страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками, заключившими договоры страхования средств наземного транспорта с потерпевшими, контроля за осуществлением ОСАГО.

"Однако за последнее время в систему РСА было привнесено много новаций, и она уже не в полной мере отвечает заявленным на этапе создания целям. 2017 год стал годом значительных законодательных изменений, которые требуют IT-доработок для базы АИС РСА в короткие сроки, существенно увеличивая на нее нагрузку. Мы неоднократно говорили и предупреждали, что эти новации нужно вносить с большим переходным периодом", - сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Реализация всех этих изменений ведет к тому, что число запросов в базу АИС РСА возрастает, что дает дополнительную нагрузку на нее. Поэтому постоянно возникают трудности в работе системы.

Игорь Юргенс также сообщил, что президиумом РСА принято решение о создании АИС ОСАГО на базе АИС РСА, то есть о модернизации системы, на которую планируется направить около 1 млрд рублей в течение двух лет.

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