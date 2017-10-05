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Общество

Эксперты составили ТОП-5 подержанных кроссоверов за 500 тыс рублей

Лидером в данном рейтинге заняла Toyota RAV4 второго поколения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Автомобильные эксперты составили ТОП-5 подержанных кроссоверов на рынке России, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Итак, первое место в данном рейтинге заняла Toyota RAV4 второго поколения, отличающаяся своей практичностью и надежностью. На второй строчке разместилась Suzuki Grand Vitara, главными недостатками которой можно назвать большой расход топлива и не самая лучшая динамика. Замыкает тройку лидеров турбодизельный Land Rover Freelander второго поколения, гарантирующий водителю комфорт и надежность.

На четвертом месте оказался южнокорейский кроссовер второго поколения Hyundai Santa Fe. Эта модель считается недорогой в обслуживании, но при этом очень надежной. Замыкает пятерку лидеров японский Outlander 2.

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