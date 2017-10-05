В России был презентован первый отечественный кабриолет

Машина на 70% собрана из деталей LADA Kalina

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Студенты-аспиранты МГТУ им. Баумана совместно с доктором технических наук Дмитрием Онищенко разработали уникальный автомобиль с откидным верхом. Следует заметить, что эта машина на 70% собрана из деталей LADA Kalina. Новое авто получило название «Крым», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Отечественный кабриолет получил 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, автомобилю необходимо 8,5 секунды. Максимальная скорость машины - 200 км/ч.



Следует заметить, что в серийное производство «Крым» поступит в течение двух лет, а его стартовая цена оставит около 650 тысяч рублей