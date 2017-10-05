Будет ли конец света 12 октября 2017 года, предсказания о астероиде ТС1 2012

Открыли этот астероид ученые еще в 2012 году

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Конспирологи заговорили о новом конце света, который, по их прогнозам, наступит 12 октября 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В этот раз, заявляют конспирологи, Земля погибнет из-за астероида 2012 ТС4.



Открыли этот астероид ученые еще в 2012 году. Несколько лет они изучали его. Им удалось узнать, что 2012 ТС4 в диаметре достигает по разным оценкам от 12 до 40 метров. 12 октября, по расчетам ученых, он сблизится с Землей. Ученые считают опасными те объекты, которые пролетают мимо Земли на расстоянии, которое меньше расстояния между Землей и Луной.



Общепринятой единицей измерения расстояния до астероидов, которые могут угрожать планете, является среднее расстояние до Луны, то есть 384 467 км или 30 диаметров Земли. В астрономии эта единица измерения обозначается как LD (Lunar Distance).





В 2012 году астероид 2012 ТС4 пролетал мимо нашей планеты на расстоянии в 0,247 LD (Lunar Distance), это приблизительно 94800 км. Предыдущие расчеты показали, 2017 году он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии в 0,079 LD. Но прозвучали сообщения о том, что в этот раз астероид 2014 ТС4 приблизится к Земле на расстояние в 4 тыс миль. А это практически гарантированное столкновение небесного тела с планетой.



Представители официальной науки утверждают, что астероид 2012 ТС4 пока не угрожает Земле. Но они согласны с тем, что если этот астероид когда-то врежется в нашу планету, он может спровоцировать масштабные катастрофы. Последствия падения этого астероида могут быть гораздо серьезнее, чем падение на Землю Челябинского метеорита.



В тоже время, составляя сценарий падения такого объекта как 2012 ТС4 на Землю, ученые допускают, что он действительно может стать причиной землетрясения, или извержения вулкана. Все зависит от того, где именно упадет этот объект.



Конспирологи же заявляют, что 2012 ТС4 стане причиной конца света. Они утверждают, что вызовет масштабные катаклизмы на Земле, выжить в которых человечество не сможет.