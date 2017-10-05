В России разрабатывают ОС для гражданской авиации

На сертификацию она будет отправлена в 2019 году

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Российский государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) занимается разработкой новой операционной системы для российских самолетов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как стало известно, пока создан прототип такой ОС. На сертификацию она будет отправлена в 2019 году.



Сейчас во всех российских гражданских самолетах используют иностранную операционную систему. Заметим, что из-за санкционной политики западных стран в применении иностранных ОС есть риски.



Как сообщили представителей Минпромторга, новая ОС создается без привязки к конкретному самолету, однако ГосНИИАС нацеливает систему на использование в новом отечественном лайнере МС-21.



Ранее сообщалось, в 2014 году Вашингтон и Брюссель ввели ограничения в отношении РФ на фоне вооруженного конфликта в Украине и присоединения Крыма к России.