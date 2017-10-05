Владивосток готовится к отопительному сезону

Тепло начнет поступать во второй середине октября

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Очередное заседание штаба по подготовке Владивостока к отопительному сезону 2017-2018 годов состоялось в среду, 4 октября, в администрации города. Подготовительные работы идут по графику. Совещание провел заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участие в работе штаба приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

Как рассказали представители управления по вопросам топливно-энергетического комплекса мэрии, к холодам готовы все учреждения социального назначения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры). В течение лета в них по заказу администрации Владивостока ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы.

На 99,4 % к будущему отопсезону готов городской жилфонд. В краевом центре промыты и отпрессованы более 3 300 многоквартирных домов. Внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. После начала отопительного сезона специалистам обслуживающих организаций необходимо открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций. Также специалисты обслуживающих организаций несут обязанности по ликвидации порывов на внутридомовых сетях.

В рамках подготовки к отопительному сезону теплоэнергетиками проведены гидравлические испытания, цель которых – выявить поврежденные участки трубопроводов, на которых высока вероятность возникновения порывов, а затем провести ремонтные работы и устранить эти повреждения.

«18 сентября завершился последний этап осенне-гидравлических испытаний магистральных теплотрасс, это обязательный и необходимый этап по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. На прочность проверены десятки километров магистральных трубопроводов, по которым теплоноситель транспортируется в жилые дома, социальные объекты, административные и офисные здания, на предприятия. Сейчас ведется работы по устранению порывов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, – рассказал Алексей Старцев, главный инженер СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». – Благодаря проведению гидравлических испытаний, своевременному выявлению и ремонту «слабых» участков, мы можем избежать порывов и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в течение всего отопительного сезона».

В этом году специалистами ДГК была произведена перекладка (замена) изношенных участков трубопроводов общей протяженностью более 3100 метров. Наиболее масштабные работы прошли во Владивостоке на улицах Нижнепортовой, Калинина, Новоивановской и Народном проспекте.

В плановом режиме идет пополнение запасов топлива, на всех энергообъектах филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» объемы топлива соответствуют нормативным значениям.

Готовность теплосетей к предстоящему отопительному периоду МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» составляет 95 %, котельных – 95,1%. Помимо плановых ремонтных работ по заказу ВПЭС специалисты подрядных организаций ведут работы по капитальной реконструкции теплотрасс на улице Русской, Народном и Партизанском проспектах. Выполнен капремонт изношенной теплосети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова.

С начала года в ходе гидравлических испытаний на теплотрассах специалисты ВПЭС и ДГК выявили свыше 1000 порывов, около 97 % из них устранены. На оставшихся участках сетевики ведут ремонтные работы в ежедневном режиме, в связи с чем продлено отключение горячего водоснабжения на ряде улиц.

Готовится к работе в зимний период и персонал теплоэнергетических предприятий: перед началом отопительного периода проводятся противоаварийные тренировки. Во время прохождения отопсезона аварийно-восстановительные бригады будут работать в круглосуточном режиме.

Завершается паспортизация городских котельных. Специалисты занимаются формированием запасов угля, ведется завоз твердого топлива на островные территории.

Ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения ведет Единая дежурно-диспетчерская служба Владивостока. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.

«Подготовка Владивостока к прохождению осенне-зимнего периода должна быть завершена своевременно и выполнена с требуемым качеством», – обратился к участникам штаба Сергей Черкасов.

Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. В течение полугода в городе проводились и продолжаются работы по замене аварийных участков теплотрасс, плановые работы по прокладке новых инженерных сетей. В целом подготовка к предстоящему отопительному сезону в приморской столице проходит по графику.

Прошлый отопительный период в приморской столице прошел в штатном режиме. Труд энергетиков и своевременная подготовка сетей к холодам позволили пройти зиму без серьезных нарушений. Во Владивостоке не было зафиксировано аварий на объектах и системах теплоснабжения, локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно. На все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования и культуры были обеспечены теплом в полном объеме, к многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло подавалось также без перебоев.

Напомним, отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно во второй половине октября.