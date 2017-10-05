Приморцы не смогли отдохнуть летом

Таковы результаты опроса РИА VladNews

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Во время летнего сезона многие приморцы успели отдохнуть в других странах, а некоторые предпочли родной берег моря. Есть и те, кто все лето «просидел в офисе. Таковы данные опроса, который был размещен на сайте информационного агентства РИА VladNews.

В опросе на тему: «Где вы отдохнули этим летом?» Среди предложенных вариантов самым популярным оказался ответ «Я вообще не отдыхал/отдыхала”- за него проголосовало 46,4% читателей. Второе место по популярности занял ответ «На приморском пляже»- 26% участников опроса.

Стоит отметить, что 11,2% респондентов рассказали о том, что все три месяца лета провели на даче. Отдохнуть за границей удалось лишь только 9,3% опрошенных.

Меньшее количество голосов набрал ответ «А я и не напрягаюсь». Его выбрали 7,1% участников опроса.