В Приморье обнаружили шкуру тигра

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на приграничной территории выявлена и изъята из незаконного оборота шкура предположительно амурского тигра, сообщает РИА VladNews.
В последний день сентября сотрудники погранслужбы в Уссурийске выявили шкуру полосатого хищника на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Толочка», расположенного неподалеку от села Кугуки. Пограничники обнаружили аккуратно свернутую шкуру в одном из производственных помещений.
В настоящее время выясняется, откуда взялась эта «находка» и кому принадлежит. Изъятая шкура в ближайшее время будет передана в Центр «Амурский тигр» для определения видового состава и суммы ущерба.