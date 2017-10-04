В Приморье обнаружили шкуру тигра

Откуда взялась такая находка пока неизвестно

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на приграничной территории выявлена и изъята из незаконного оборота шкура предположительно амурского тигра, сообщает РИА VladNews.

В последний день сентября сотрудники погранслужбы в Уссурийске выявили шкуру полосатого хищника на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Толочка», расположенного неподалеку от села Кугуки. Пограничники обнаружили аккуратно свернутую шкуру в одном из производственных помещений.

В настоящее время выясняется, откуда взялась эта «находка» и кому принадлежит. Изъятая шкура в ближайшее время будет передана в Центр «Амурский тигр» для определения видового состава и суммы ущерба.