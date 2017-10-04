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Спорт

Во Владивостоке пройдёт первенство России по самбо

В турнире примут участие более 500 спортсменов от 14 до 16 лет
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 6 октября, и в предстоящие выходные, 7 и 8 октября, во Владивостоке состоится первенство России по самбо среди юношей и девушек. Местом проведения соревнований станет кампус ДВФУ (корпус S) на острове Русский. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, сообщает РИА VladNews.

В турнире примут участие более 500 спортсменов от 14 до 16 лет со всей страны. На протяжении трех дней самбисты будут выявлять сильнейших в 10 весовых категориях среди юношей и девушек. Начало схваток ежедневно в 10:00, торжественный парад открытия состоится в пятницу, 6 октября, в 17:00.Вход для зрителей свободный.

Спортсменов, занявших первые, вторые и два третьих места, наградят медалями и дипломами соответствующих степеней от Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными подарками.

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития самбо в Приморском крае и России, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и формирования национальной сборной команды для участия в Первенстве Европы, которое пройдет в Хорватии с 1 по 4 декабря 2017 года.

Программа соревнований

6 октября

10:00 – начало соревнований, предварительные встречи в весовых категориях – юноши: 42, 55, 72 кг; девушки: 38, 48, 60, +70 кг;

17:00 – парад открытия соревнований;

17:30 – финальные поединки и награждение победителей и призеров;

15:00 – 16:00 – взвешивание, юноши: 46, 60, 78, +84 кг; девушки: 41, 52, 65 кг.

7 октября

10:00 – начало соревнований, предварительные встречи в весовых категориях - юноши: 46, 60, 78, +84 кг; девушки: 41, 52, 65 кг;

17:00 – финальные поединки и награждение победителей и призеров.

15:00 – 16:00 – взвешивание юноши: 50, 66, 84 кг; девушки: 44, 56, 70 кг.

8 октября

10:00 – начало соревнований, предварительные встречи в весовых категориях – юноши: 50, 66, 84 кг; девушки: 44, 56, 70 кг;

17:00 – финальные поединки и награждение победителей и призеров.

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