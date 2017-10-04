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Фоторепортажи

Завод «Тайгер Микс» провел День открытых дверей для потребителей

На сегодняшний день завод вышел на производительность 5 тонн в час
Фото: Александр Васильев, ИА Фото: Александр Васильев, ИА "Приморье 24"
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Завод по производству сухих строительных смесей во Владивостоке «Тайгер Микс» провел 4 октября 2017 года День открытых дверей.

Процесс и особенности производства, демонстрация работы оборудования, а также преимущества работы с сухими смесями – все это было показано и продемонстрировано гостям.

В Дне открытых дверей приняли участие крупные застройщики Владивостока, строительные компании, а также магазины и базы по продаже строительных материалов.

Завод «Тайгер Микс» работает с 2016 года. В течение года предварительной работы предприятию удалось добиться стабильного качества по зерновому составу смесей, граунулометрии входящих материалов. Отработаны рецептуры основных видов смесей, получены сертификаты ДальНИИС. Вся продукция сертифицирована по системе Евразийского качества.

«Сухие смеси «Тайгер Микс» уже применяются как при строительстве и ремонте крупных объектов – многоквартирных домов, так и при частном домостроении», – рассказывает начальник отдела продаж «Тайгер Микс» Юлия Деньщикова. – Именно поэтому мы проводим День открытых дверей сейчас, когда завод все оружии готов к активной фазе производства и реализации смесей».

Гостям была проведена экскурсия по заводу – показаны все стадии производства, силосы и бункеры для хранения сырьевых компонентов, узел тарирования, операторская, склад готовой продукции и дополнительный склад для хранения добавок и тары. А также был продемонстрирован сам процесс загрузки мешков, их погрузки на поддоны, паллетирование и отгрузка на склад.

Особое внимание компания «Тайгер Микс» уделяет вопросам качества. На территории завода оборудована лаборатория, которую также продемонстрировали гостям. Она позволяет контролировать как входящее сырье, так и уже готовый продукт. По результатам испытаний на каждую партию сухих строительных смесей выдается «Паспорт качества».

Как известно, большинство сухих строительных смесей в Приморье поставляются из других регионов. Основные компоненты смесей «Тайгер Микс» – цемент и песок – местного производства, что гарантирует контроль всех производственных процессов, качество готовых смесей и учитывает особенности приморского климата.

«Важная особенность нашего производства – это использование при производстве песка из отсевов дробления скальной породы, – объясняет генеральный директор завода «Тайгер Микс» Илья Немальцын. – Особый искусственный песок – аналог речному песку –не только придает им надежность и устойчивость к внешней среде, но и делает эти смеси экологичными».

Выпускаемые заводом смеси являются основой всех строительных работ. Без кладочного раствора, штукатурной смеси, стяжки и клея не обходится ни одна стройка и не один ремонт.

«Ориентация потребителей на жильё эконом-класса повлияла на выбор строительных материалов застройщиками и подрядчиками, – комментирует Юлия Деньщикова. – Им нужен качественный и недорогой продукт. Сухие смеси «Тайгер Микс» полностью соответствуют этим требованиям. Резидентство в Свободном порту Владивосток, использование искусственного песка из отсевов дробления андезитовой горной породы, а также удобное расположение производства в черте города позволяют снижать конечную стоимость для покупателя».

Уже работает современный склад общей емкостью 1,5 тысяч тонн готовый продукции. Склад обеспечивает возможность погрузки в любой автотранспорт – как в бортовые машины, так и контейнеры.

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