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Какой вирус гриппа ожидается в 2017-2018 году в России: стоит ли делать прививки

С приходом первых холодов, грипп застает врасплох
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

С приходом осенних холодов многие задумываются о том, стоит ли делать прививку от гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Специалисты призывают сделать прививки от гриппа еще до начала сезонного всплеска простудных заболеваний.

В Сети уже появилось много информации по поводу того, что предстоящей зимой в Россию придет очень опасный вирус гриппа. Он отличается тем, что вызывает серьезные осложнения, а также высокой смертностью.

Как отмечают специалисты, осенью и зимой в России ожидается сразу три штамма гриппа:
- грипп В – Брисбен;
- грипп А – H3N3 (гонконгский грипп)
- грипп H1N1 – Мичиган


Эти штаммы уже фиксировались ранее и специалистам удалось изучить их особенности. Так, вирус Брисбен считается одним из наименее опасных вирусов. Он зачастую протекает в легкой форме и редко вызывает осложнения.

Но гонконгский грипп и вирус Мичиган более опасные. Так, Гонконгский грипп – это подвид так называемого «птичьего гриппа». Он считается одним из самых опасных штаммов гриппа. Этот штамм имеет высокий процент смертности. К тому же у многих людей еще нет иммунитета против данного штамма гриппа.

Вирус Мичиган – это подтип «свиного гриппа». Он отличается тяжелым течением заболевания. Данный штамм гриппа при ненадлежащем лечении вызывает серьезные осложнения. Этот штамм гриппа бушевал в России в 2009 году.
Чтобы минимизировать вероятность заражения, специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививки от гриппа. Медики отмечают, что даже в случае заражение у людей, которые привились от гриппа, болезнь протекает намного легче

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