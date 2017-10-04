КНДР угрожает Японии «ядерными облаками»

Это уже было шестым ядерным испытанием Пхеньяна

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) обнародовало заявление, в котором говорится, что в случае продолжения давления со стороны Японии КНДР может ответить «ядерными облаками», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует уточнить, что данное заявление стало несколько запоздалой реакцией на речь премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября, в ходе которой он призывал мировое сообщество оказать большее давление на КНДР, в частности лишить ее финансирования и технологий, необходимых для развития ракетной и ядерной программ.



Напомним, что 3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По оценкам военных Японии и Южной Кореи, мощность испытанного заряда достиала 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году.



Следует заметить, что это уже было шестым ядерным испытанием Пхеньяна. Буквально за неделю до этого КНДР испытала баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии.



Японские власти считают, что пока время для диалога с КНДР не пришло, а остановить ядерную и ракетную программу представляется возможным только усилив давление на эту страну путем санкций.