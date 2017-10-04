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Во Владивостоке появится мечеть

Несколько лет назад в приморской столице был выделен земельный участок под строительство
Фото: Московская соборная мечеть Фото: Московская соборная мечеть
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 октября, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Во встрече приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Алла Шестерикова, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей Вишня, начальник контрольного управления Наталья Белошапкина, а также помощник заместителя премьер-министра Республики Татарстан Айрат Гильманов, заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев и председатель Общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина») Рамиль Кильмухаметов.

Константин Межонов отметил, что Владивосток за последние годы получает огромную поддержку высшего руководства нашей страны. Это выражается в проведении в нашем городе крупнейших международных мероприятий – саммита АТЭС, Восточного экономического форума, а также в новом статусе Владивостока в качестве свободного порта, организации у нас территорий опережающего развития. Преобразился и внешний облик Владивостока – возведены уникальные мосты, самый современный кампус Дальневосточного федерального университета, международный аэропорт, дорожные развязки.

Василь Шайхразиев, со своей стороны, познакомил с направлениями современного развития Республики Татарстан. Он также пояснил, что несколько лет назад во Владивостоке был выделен земельный участок в районе улицы Катерной с целью возведения мечети и рассказал, что для этого уже имеются необходимые финансовые средства, поступившие из благотворительных источников, и разработана проектная документация. Однако представители администрации Владивостока отметили, что в настоящее время данный участок был вновь закреплен за Министерством обороны РФ, и поэтому необходимы совместные усилия по преодолению этих ведомственных ограничений для того, чтобы начать строительство мечети.

Участники рабочей встречи наметили программу оперативных действий в этом направлении, а также обменялись опытом управления городским хозяйством, реформирования системы ЖКХ, обсудили перспективы развития местного самоуправления.

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