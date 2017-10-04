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Общество

Константин Межонов поздравил преподавателей школ искусств Владивостока с Днём учителя

Завершилось мероприятие музыкальным концертом
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 3 октября, во Владивостоке состоялось торжественное собрание в концертном зале детской школы искусств № 1 собрались представители муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств города. С предстоящим профессиональным праздником педагогов поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

«Почти 4 тысячи девчонок и мальчишек Владивостока с удовольствием приходят в школы искусств, – отметил Константин Межонов. – Ребятишек сюда тянет, здесь царит хорошая творческая атмосфера, к ним проявляется индивидуальный подход, педагоги становятся кумирами для этих детей. Конечно, для нас главная задача не просто научить нотам или основам живописи, главная задача – вырастить человека с большой буквы. И это возможно благодаря вам – наставникам, способным увлечь ребят, поделиться с ними своими знаниями и талантом. Уважаемые педагоги, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днём учителя».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в культурную жизнь Владивостока Константин Межонов вручил преподавателям почётные грамоты и благодарственные письма.

Также педагогов поздравил председатель городской думы Андрей Брик, поздравления и награды получили учителя от депутата Госдумы Сергея Сопчука.

К слову, традиционно торжественное собрание педагогов школ искусств проходит в первых числах октября и посвящено сразу двум события. Дню учителя и Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Поэтому завершилось мероприятие музыкальным концертом – любимых преподавателей поздравили воспитанники школ искусств.

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