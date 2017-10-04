В центре города не будет ограничено движение на выходных

Закрытие байкерского сезона перенесли на остров Русский

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, на набережной ДВФУ состоится сбор байкеров, приуроченный к закрытию байкерского сезона. Далее любители мотобайков отправятся на фестиваль "Bike festival". на территории ТРК «Приморское кольцо». В связи с проведением фестиваля в администрация города сообщили об ограничении движения в центре города. Однако теперь ограничения сняты, сообщает РИА VladNews.

Основные мероприятия Bike Festival пройдут на территории ТРК "Приморское кольцо". Накануне в пресс-службе мото-клуба «Железные Тигры» сообщили и о том, что сбор участников пройдёт на острове Русский. Поэтому нет необходимости перекрывать движение в центре города в выходные дни.

Напомним,Bike Festival уже около 20 лет объединяют всех любителей двухколёсной техники Приморского края. Здесь собираются свыше 1000 мотоциклистов со всего Дальнего Востока России. В программе фестиваля гостей и участников ждёт выставка мотоциклов и выбор лучших байков мероприятия.