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Общество

Нелегальные гостиницы прикрывают в Приморье

Комиссия регулярно проводит выезды
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжают проверять легальность работы гостиниц и качество предоставляемых ими услуг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Приморский край стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по приему туристов из Китайской Народной Республики в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Стабильно растущее количество китайских граждан, посещающих Приморье по этому направлению, безусловно, стимулирует развитие туристской инфраструктуры региона и дает возможность местным туроператорам расширять свой бизнес. Однако не все туркомпании имеют право осуществлять прием безвизовых туристских групп из КНР – в списке уполномоченных организаций значится чуть более 50 компаний. При этом не все они работают честно.

Для того чтобы выявить недобросовестных туроператоров, нарушающих принципы реализации межправсоглашения, в Приморье действует межведомственная комиссия, куда помимо сотрудников департамента туризма края входят представители территориального отдела миграционного контроля УМВД России, Роспотребнадзора, Управления Федеральной службы безопасности, таможенной службы, Центробанка и других структур.

На этот раз в центре внимания экспертов оказалась гостиница «Марина» во Владивостоке. О существовании отеля в неприметном двухэтажном здании практически невозможно догадаться – ни вывески, ни информации в интернет-источниках. Именно такие гостиницы и привлекают внимание комиссии.

Так, в темном вестибюле отеля «Марина» как раз ждала расселения очередная группа китайских туристов. Как только в помещение входят представители закона, администрация гостиницы исчезает под предлогом приглашения владельца организации. Из обслуживающего персонала в отеле остается только один гражданин Китая, не говорящий по-русски. Общее состояние гостиницы, отсутствие в номерах даже минимальных удобств и несоблюдение на территории всей организации элементарных санитарных норм явно демонстрирует нелегальность осуществления «Мариной» гостиничной деятельности. Однако в процессе диалога с присутствующей здесь же представительницей туркомпании, осуществляющей прием группы, выясняется, что китайские безвизовые туристы в данном отеле размещаются регулярно.

Интересно, что на просьбы сотрудников департамента туризма и миграционной службы прибыть на место лично и прокомментировать сложившуюся ситуацию, владелец гостиницы не реагирует, но в телефонном разговоре обещает в кратчайшие сроки предоставить в департамент туризма Приморья все необходимые документы, подтверждающие законность своей деятельности.

По словам экспертов, случай с «Мариной» – не единичный. Комиссия регулярно проводит выезды, результатом которых становится внушительный штраф для гостиницы и жесткие санкционные меры для недобросовестных туркомпаний.

«Если в процессе выезда обнаруживается, что проживающие в гостинице иностранные граждане в соответствии с российским законодательством не поставлены на миграционный учет по месту пребывания именно в данном коллективном средстве размещения, мы проводим работу по привлечению лица, осуществляющего прием группы, к административной ответственности. Минимальный штраф за нелегальное размещение иностранцев составляет 400 тысяч рублей за каждый выявленный случай», – отметил специалист-эксперт отдела миграционного контроля УМВД России по Приморскому краю Яков Натасов.

Также ряд санкций к нарушителям применяют Роспотребнадзор, Управление МВД России по Приморскому краю и другие структуры.

Не менее существенные потери несут и туроператоры, нарушившие принципы реализации межправсоглашения.

«По итогам выявленных нарушений комиссией рассматривается вопрос о возможности исключения данных представителей турбизнеса из списка уполномоченных компаний, работающих в рамках групповых туристских обменов с КНР. На сегодняшний день работа на въездном направлении из Китая экономически очень эффективна, поэтому привилегия быть включенным в число уполномоченных компаний для туроператоров крайне ценна», – пояснил Константин Шестаков.

По его словам, предоставление туроператорам возможности работать на самом массовом и одном из наиболее быстро растущих туристских направлений требует от компаний неукоснительного соблюдения действующего в отношении межправсоглашения законодательства.

Нелегальные гостиницы выявляют в Приморье. 4 октября 2017 года

«Мониторинг исполнения соглашения о безвизовых групповых обменах с Китаем, который мы проводим совместно с коллегами, очень важен для Приморья, ведь туристская отрасль – это лицо региона и залог его успешного позиционирования на зарубежных туристских рынках. А Китай – один из стратегических партнеров края в этом направлении. Для сравнения: Приморье по количеству туристов из Поднебесной обгоняет даже Санкт-Петербург, лишь немного уступая Москве. Только в первом полугодии этого года рост турпотока из КНР в рамках безвизовых групповых обменов составил 16%, а по итогам прошлого года превысил 30%. И нам крайне важно, чтобы путешественники, посещающие регион, хотели возвращаться в Приморье снова и снова, а для этого все представители туротрасли, занятые в приеме иностранных гостей, должны добросовестно исполнять свои обязанности и предоставлять путешественникам только качественные туристские услуги», – подчеркнул Константин Шестаков.

Отметим, согласно статистическим данным, опубликованным Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, Приморский край по итогам первого полугодия 2017 года занял вторую строчку в рейтинге самых популярных у китайских туристов российских регионов.

В период с января по июнь в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых обменах Приморье посетили 67,1 тысяч путешественников из Китая. По итогам 2016 этот показатель почти достиг 200 тысяч. В целом же, общее количество гостей из Поднебесной, посетивших регион в течение прошлого года, составило 420 тысяч человек.

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