Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек

Водители приморской столицы нарушили ПДД 323 раза

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили правила дорожного движения 323 раза за сутки; из них 73 нарушения на совести пешеходов, 4 - водителей автобусов, 3 - водителей грузовиков и 9 - таксистов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Во вторник, 3 октября, в приморской столице зарегистрировано 85 ДТП, из них 43 - с материальным ущербом, 16 - с составлением европротоколов. В семи ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек.

Сотрудники ДПС составили 38 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 19 - по задержанным "шумахерам", 20 - по пьяной езде, а также 3 административных протокола по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов.

Административные протоколы также были составлены в отношении 62 водителей, перевозивших детей с нарушениями ПДД, а также 12 владельцев авто с тонированными передними стеклами. 39 автолюбителей попалось на нарушении правил парковки.

На штраф-стоянку доставлено 38 транспортных средств.