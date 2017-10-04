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Общество

Новый детский сад «Золотой ключик» откроют во Владивостоке уже завтра, 5 октября

Это здание ввели в эксплуатацию 50 лет назад
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Завтра, 5 октября, во Владивостоке на улице Интернациональной состоится торжественное открытие нового детского сада «Золотой ключик». Он станет 25-м по счету, который возвели по программе Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Это здание ввели в эксплуатацию 50 лет назад. В 90-е оно был передано в аренду в частные руки, и чтобы вернуть учреждение детям, администрации города пришлось долго судиться. После этого была проведена масштабная реконструкция: перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. С нуля возведён новый коридор-галерея – это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты.

Но главная особенность «Золотого ключика» – полноценные прогулочные площадки на крыше сада. Необходимость в этом возникла оттого, что рядом со зданием недостаточно территории для прогулок. На террасе установлены игровые площадки и теневые навесы, сделано прорезиненное покрытие. Особое внимание уделено безопасности детворы – по всему периметру установлен парапет и дополнительное ограждение около двух метров высотой.

Сегодня в саду идут последние приготовления к открытию: здесь собирают детскую мебель, расставляют игрушки и проводят влажную уборку. Планируется, что воспитанниками «Золотого ключика» станут 300 детей.

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