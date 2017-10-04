В субботу во Владивосток вернется летняя погода

В воскресенье в крае будет по-осеннему прохладно

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, Приморский край накроет теплый китайский циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ночные температуры воздуха ожидаются в пределах −3…+12 °С, днём будет тепло, до +18…+24 °С.

В воскресенье, 8 октября, в крае существенных осадков не ожидается, но дневная температура может оказаться на 1–4 градуса ниже.

Во Владивостоке в выходные сохранится погода без осадков. Ночные температуры в пределах +11…+14 °С. В субботу днем воздух прогреется до +18…+20 °С, в воскресенье ожидается усиление ветра и возможно понижение дневных температур до +14…+16 °С.