Попавший под колеса автобуса во Владивостоке ребенок получил ушиб мозга

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал школьник 2006 года рождения. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что наезд произошел накануне в 07:40 около дома №55 по улице Никифорова. Маршрутный автобус №39 двигался со стороны улицы Сафонова в сторону улицы Борисенко.
Школьник получил ушиб головного мозга легкой степени и был госпитализирован.
Специалистам предстоит разобраться, кто именно был прав, а кто виноват в этой истории.
Детали ДТП выясняются.
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