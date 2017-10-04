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Попавший под колеса автобуса во Владивостоке ребенок получил ушиб мозга

В обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал школьник 2006 года рождения. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что наезд произошел накануне в 07:40 около дома №55 по улице Никифорова. Маршрутный автобус №39 двигался со стороны улицы Сафонова в сторону улицы Борисенко.

Школьник получил ушиб головного мозга легкой степени и был госпитализирован.

Специалистам предстоит разобраться, кто именно был прав, а кто виноват в этой истории.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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