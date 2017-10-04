Крупное предприятие Владивостока вынуждено приостановить работу из-за действий администрации Приморья

​Пятый Арбитражный апелляционный суд фактически отправил 200 сотрудников АО "Владивостокский бутощебеночный завод" в вынужденный отпуск

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Пятый Арбитражный апелляционный суд фактически отправил двести сотрудников АО "Владивостокский бутощебеночный завод" в вынужденный отпуск, сообщает РИА VladNews. Такие последствия ждут коллектив предприятия в связи с тем, что 4 октября апелляционная инстанция оставила в силе июльское решение Арбитражного суда Приморского края и приказ департамента природных ресурсов Приморского края от 1 февраля 2016 года о приостановлении действия лицензии ВБЩЗ на добычу камня в карьере.

В ходе судебного разбирательства в суде стороны озвучили доводы, большинство из которых ранее уже высказывались при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Кроме того, свою позицию озвучил представитель третьей стороны - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, который поддержал все доводы апелляционной жалобы ВБЩЗ и назвал приказ о приостановке действия лицензии чрезмерной мерой. В свою очередь, представители завода попросили приобщить к делу заявления в департамент о согласовании технического проекта пользования недрами и письмо от института "Гипронеруд", разработавшего проект. По словам представителя ВБЩЗ, проектный институт в письме, направленном в департамент, указал на необоснованность претензий к проекту и невозможность их устранения.



Второе заявленное ходатайство со стороны ВБЩЗ касалось приостановления разбирательства до вынесения решения по другому делу. Суд в удовлетворении обоих ходатайств отказал. Представители департамента представили письменные возражения на апелляционную жалобу, с которыми истцы ознакомились в ходе заседания - суд повторно отказал ВБЩЗ в отложении рассмотрения для ознакомления с доводами. Завершилась первая часть заседания ходатайством представителей завода об отводе всего состава суда, которое также было отклонено. В ходе дальнейших судебных прений представители коллектива ОАО ВБЩЗ обратили внимание суда на социальное значение предприятия и его ответственое отношение к уплате налогов и страховых взносов, предоставлению отчетности.



По итогам совещания судейская коллегия приняла решение отказать ВБЩЗ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив в силе решение Арбитражного суда Приморского края от 2 августа.



Отклонение апелляции означает прекращение действия обеспечительной меры по иску ВБЩЗ, введенной в 2016 году. Теперь завод обязан остановить добычу камня, а сформированных запасов для переработки хватит примерно на 2 месяца. Как отметили юристы ВБЩЗ, они в ближайшее время намерены обжаловать решение Пятого апелляционного арбитражного суда в кассационной инстанции - Арбитражном суде Дальневосточного округа.