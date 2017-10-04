Владивосток стал местом притяжения

Общие итоги ВЭФ-2017 и комментарий эксперта

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Организационный комитет подвел окончательные итоги работы Восточного экономического форума — 2017. Уже можно с уверенностью сказать, что он по всем параметрам превзошел своих предшественников, а Владивосток стал центром притяжения политических деловых кругов России и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Без сомнения, это случилось благодаря ежегодному посещению ВЭФ президента РФ Владимир Путина.

С каждым разом во Владивосток приезжает все больше людей, чтобы иметь возможность с ним пообщаться. Включая и первых лиц ряда государств.

РИА VladNews уже сообщал, что российский лидер встретился и провел переговоры с главами делегаций Японии, Республики Корея, Монголии, Китая, Вьетнама, Индии и ряда других стран. Наиболее значимыми для экономики Дальнего Востока стали встречи и подписания документов с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном, министром иностранных дел Индии Сушмой Свараджем, секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуеном Ван Бином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой.

Он также устроил прием для руководителей 34 крупнейших зарубежных корпораций Азии, Америки и Европы, приезжавших на форум. На этой встрече Владимир Владимирович с бокалом вина в руке убеждал воротил мирового бизнеса вложиться в новые и перспективные проекты.

Третий Восточный экономический форум прошел 6—7 сентября 2017 года во Владивостоке. Основная тема Форума — «Дальний Восток: создавая новую реальность».

Общее количество участников на Форуме — более 6000 человек из более чем 60 стран, включая 1094 представителя СМИ, в том числе 103 главы иностранных компаний.

В работе ВЭФ-2017 участвовали 10 иностранных министров: Сушма Сварадж, Министерство иностранных дел, Министр, Индия; Ким Ен Чже, Министерство внешнеэкономических отношений, Министр, Корейская Народно-Демократическая Республика; Дангаа Ганбат, Министерство развития дорог и транспорта, Министр, Монголия; Кан Гён Хва, Министерство иностранных дел, Министр, Республика Корея; Пэк Ын Ге, Министерство торговли, промышленности и энергетики, Министр, Республика Корея; Ким Ён Чун, Министерство морских дел и рыболовства, Министр, Республика Корея; Кацунобу Като, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, Министр, Япония; Таро Коно, Министерство иностранных дел, Министр, Япония; Сэко Хиросигэ, Министерство экономики, торговли и промышленности, Министр, Япония; Масадзи Мацуяма, Кабинет министров Японии, Министр по вопросам политики в области информационных технологий, Япония.

А также главы дипломатического корпуса 10 государств, таких как Аргентина, Бруней, Индия, Иран, Китай, Монголия, Республика Корея, Филиппины, ЮАР, Япония.

Среди российских официальных лиц на Форуме присутствовали 3 заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 15 министров, 14 глав федеральных служб и агентств, 16 глав субъектов Российской Федерации.

В этом году работу Форума освещали 1094 представителя СМИ (837 — российские, 257 — иностранные) от 363 организаций (233 — российских, 130 — иностранных).

Гости заняли 5880 гостиничных номеров в 22 отелях Владивостока и кампусе.

34 инвестиционных проекта с общей суммой инвестиций более 1,2 трлн рублей презентованы на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Петр Самойленко, кандидат политических наук, доцент Школы гуманитарных наук ДВФУ, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ):

- Итоги Восточного экономического форума в 2017 году можно оценить в целом положительно. Конечно, надо сразу оговориться, что пока мы не видим массовой реализации проектов в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, но в целом аккумулирование этих проектов идет, и нужно учитывать, что серьезные хозяйственные инициативы связаны со строительными и планировочными работами и не могут быть реализованы ранее, чем через несколько лет. Поэтому с точки зрения сухой экономической статистики в целом все нормально, рост, хоть и медленный, но есть.

Вместе с тем, я бы хотел отметить две тенденции, которые делают формат ВЭФ для нашего региона весьма значимым, особенно с точки зрения его ежегодного, то есть регулярного, проведения.

Во-первых, Владивосток все больше становится реальным центром делового сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе. И ВЭФ иллюстрирует это – с каждым годом количество иностранных гостей и представительство транснациональных корпораций здесь растет. Не будем забывать, что Владивосток делает серьезный «рывок» вперед как туристический центр – количество туристов из азиатских стран здесь существенно возросло за последние год-полтора. То есть столица Приморья сегодня – это визитная карточка России в АТР, это город, по которому во многом иностранцы судят о нашей стране – и нужно развивать достигнутый здесь успех, дополняя имиджевую составляющую города «фишками» краевого уровня – я имею в виду прежде всего объекты экологического туризма и так далее…

Во-вторых, ВЭФ 2017 года воплотил уникальный формат международного мероприятия не только экономического, но и внешнеполитического толка. На практике международное сотрудничество в многосторонних форматах осуществляется либо в формате мероприятий, посвященных международной безопасности, либо внешнеэкономической деятельности и международного экономического сотрудничества. Так вот, ВЭФ изначально был задуман и позиционировался исключительно как второй вариант. Но в этом году уже на пленарном заседании лидеры России, Японии, Монголии и Республики Корея активно начали обсуждать вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии, то есть проблему очередного обострения ситуации на Корейском полуострове. Причем произошло это по инициативе гостей – это явный показатель того, что площадка ВЭФ уже переросла границы экономического характера и становится многосторонней площадкой для диалога, в том числе по вопросам внешней политики и международной безопасности. Поэтому в перспективе такую «внешнеполитическую» дорожку можно реализовывать в рамках ВЭФ и дальше, тем более что опыт этого года показал ее актуальность.

Поэтому в перспективе, как мне кажется, для оценки результативности работы ВЭФ можно применять диверсифицированный подход – нужно использовать не только привычную «цифровую» или «статистическую» систему – подсчет количества соглашений, заключенных контрактов, суммы потенциальных инвестиций и так далее, но и оценивать контент – то есть тематики и характер тех переговоров и договоренностей, которые были достигнуты в формате столь представительного мероприятия. Также я бы оценивал результаты в двух плоскостях – на сегодняшний день итоги для крупных федеральных бизнес-игроков очевидны, в то время как выгоды регионального бизнеса пока еще не столь понятны – от будущих ВЭФ, мне кажется, нужно ожидать в том числе развития сотрудничества между бизнесом регионального уровня – на сегодняшний день предпринимательское сообщество Приморского края и Владивостока проявляет активный интерес к партнерам из Китая, Японии, Республики Корея, Индонезии, Сингапура. И если удастся создать такие форматы сотрудничества и конкретные результаты – это будет более чем результативным для нашего региона…