Сегодня в администрации Владивостока пройдет первое занятие нового учебного сезона школы «Управдом»

Вход свободный

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 октября, в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20) пройдет первое занятие нового учебного сезона школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Тема семинара – «Новое в жилищном законодательстве», спикером занятия станет Ольга Беленькая, генеральный директор НП СРО «ЖКХ Групп». Начало в 18:30. Вход свободный.

Организаторы школы – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль» – приглашают на семинар в сфере ЖКХ всех желающих горожан.