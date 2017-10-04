Радио «Лемма» подводит итоги конкурса «Я рисую лето»

Из 80 рисунков было отобрано 11 лучших работ

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

К сожалению, лето подошло к концу, на дворе уже, фактически, середина осени. Как хочется, чтобы в нашей жизни было больше тёплых деньков! Именно поэтому радио «Лемма» совместно с «8 каналом» предложили ребятам из Владивостока принять участие в конкурсе «Я рисую лето» - чтобы это тёплое время года осталось в памяти до следующего сезона. В течение месяца мальчишки и девчонки приносили рисунки в офис радиостанции. Работы принимались до 20 сентября включительно. А уже на этой неделе редакция определилась с победителями конкурса. Из 80 рисунков было отобрано 11 лучших работ в следующих возрастных категориях: 3-5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет и 11-13 лет. Каждый ребёнок, который принял участие в конкурсе получит диплом, а ребята, ставшие победителями – приятные подарки.

7 октября в центре семейного отдыха «Тритон» (Светланская, 45, «Малый Гум») состоится торжественное награждение всех детей. В 12:00 начнётся праздник, организованный совместно с компанией «Ку-ку Панда. Детские праздники» (@kukupandavl). После награждения, участники, которых выделил орг.комитет (не только лауреаты) смогут принять участие в турнире по боулингу!